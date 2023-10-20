ЗСУ застосували ATACMS: британська розвідка оцінила наслідки для росіян

Україна вперше застосувала ракети ATACMS для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська.

Україна вперше застосувала надані США ракети ATACMS для ударів по аеродромах у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську. Ймовірно, ці атаки повпливають на здатність країни-агресорки Росії як захищатися, так і наступати на фронті.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що наразі не може назвати остаточні втрати РФ після ударів України. Ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять - у Луганську. Британські фахівці наголошують, що окупанти РФ Бердянськ як передову оперативну базу на півдні України. Крім того, місто є важливим логістичним вузлом, від якого залежить як наступальна, так і оборонна спроможність РФ.

"Якщо це буде підтверджено, цілком ймовірно, що ці втрати вплинуть на здатність Росії як захищати, так і вести подальшу наступальну діяльність на цьому напрямку", - вважають у розвідці Британії.

Розвідники переконані, що компенсувати знищення авіації буде складно у короткій та середньостроковій перспективі. Також втрати вертольотів посилить тиск на російських льотчиків і літаки, які і так виснажені через загарбницьку війну.

"Існує реалістична ймовірність того, що цей удар змусить Росію знову перенести свої операційні бази та вузли управління далі від лінії фронту, збільшивши навантаження на логістичні ланцюги", - йдеться у звіті.

Удари по аеродромах в Луганську і Бердянську

Вночі проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Речник ПС Юрій Ігнат каже, що на таких летовищах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення, а тому ці удари дуже важливі.

Атака українських військ на летовища стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни. Загарбники стверджували, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS.

Після атаки аеропорт Луганська після удару ATACMS зафіксували на фото з супутника. Засновник спільноти Frontelligence Insight, повідомив, що там були вражені щонайменше п'ять вертольотів, серед яких були декілька Ка-52.

Тим часом видання "Схеми" показали, який вигляд має аеродром Бердянська після атаки ЗСУ. На знімках Planet Labs за 18 жовтня помітні місця ураження.

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