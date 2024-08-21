ЗСУ затискають росіян у котел: експерт про те, що зараз відбувається в Курській області

Сили оборони в Глушківському районі Курської області затискають угруповання ворога, фактично відрізаючи його від сполучення через річку Сейм. Там противник може опинитися в оточенні.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі радіо NV.

Він наголосив, що українські сили продовжують ведення наступальних дій, зона розширюється - вже 1256 квадратних кілометрів під контролем ЗСУ.

"На сьогоднішній день для нас визначальним є те, що відбувається в південно-західній частині - Глушківський район, де українські сили затискають угруповання ворога, відрізаючи його фактично від сполучення через річку Сейм і де противник може опинитися в оточенні. Це дуже важливо, тому що, якщо це станеться, то це буде вперше з початку повномасштабного вторгнення, коли таке угруповання російських військ вдасться фактично оточити українським силам. Це було б дуже потужно", - наголосив Мусієнко.

При цьому експерт зазначає, що зараз простежується активність ворога - він накопичує певні сили з північного сходу, маневрує, здійснює активну оборону, дещо посилюється його присутність, застосування дронів.

За словами Мусієнка, українські сили, водночас, доволі маневрово і швидко діють, і тактика малих груп, зокрема, себе виправдовує.

"Плюс працює авіація. І це дуже важливо, бо авіація підтримує наступальні дії українських військ і це реально допомагає. Особливо під час наступальної операції, щоб мати дальність і можливість уразити командні пункти ворога, мости, переправи, скупчення сил і засобів противника", - підкреслив Мусієнко.

Експерт зауважив, що є розуміння, що ворог може в якийсь момент пробувати контратакувати певними силами, особливо зі східної частини, щоб відтягнути наші війська, які діють в районі в напрямку на Коренево і далі, щоб "спробувати врятувати своє угруповання, яке там застрягло".

За його словами, ворог робить понтонні переправи, щоб дати можливість відійти підрозділам, які зараз затиснуті, а українські війська намагаються змусити ворога здаватися в полон, щоб було в нас менш втрат. Мусієнко наголосив, що на сьогодні щонайменше три понтонні ворожі переправи були уражені.

Нагадаємо, Сили спецоперацій України показали відео, як у Курській області знищують понтонні переправи російських військ.

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