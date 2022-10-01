ЗСУ "затрофеїли" ще кілька одиниць ворожої техніки на Святогірському напрямку (відео)

Після ремонту техніку передадуть українським військовим.
Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 і БТР-82. Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують і поставлять до строю українського війська", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.
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