ЗСУ "затрофеїли" ще кілька одиниць ворожої техніки на Святогірському напрямку (відео)

Українські прикордонники захопили російські БМП-2 та БТР-2 на Святогірському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 і БТР-82. Техніку трохи подряпали наші артилеристи, але зовсім скоро машини відремонтують і поставлять до строю українського війська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від сьогодні, 1 жовтня, вступив у силу закон США про лендліз для України.

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