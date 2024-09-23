ЗСУ затрьохсотили людожера Малишева, якого Путін відправив на війну з Україною: що відомо та фото

Російського канібала Дмитра Малишева, якого Путін звільнив із в'язниці на 17 років раніше та відправив на війну з Україною, затрьохсотили ЗСУ.

Про це повідомляє Mirror.

36-річний людожер був ув'язнений на 25 років за вбивство трьох людей. Він жорстоко вбив двох бізнесменів з автоматичної зброї. Пізніше Малишев розчленував 46-річного мігранта. Він зняв процес на відео, а також як смажить та їсть серце чоловіка з травами і овочами.

"Смажимо людятинку. Ось воно – серце. Я вже цибульку додав", – примовляв на відео канібал.

Дмитро Малишев / Фото: Astra

Під час реконструкції злочину Малишев поділився огидними подробицями своїх канібальських дій. "Я вдарив його декілька разів по голові цвяхозабивачем і вирізав йому серце", - зізнався він. "Я простягнув руку і витягнув серце... Я нарізав його тут… Потім я поклав його на сковороду і почав смажити його... Потім я його з'їв. Так, так, так, ми смажимо людську плоть".

Однак його відпустили, щоб приєднатися до війни в рамках вербування вбивць, ґвалтівників та інших жорстоких злочинців. Малишев записався до спеціального підрозділу Міністерства оборони, відомого як "Шторм V".

Дмитро Малишев / Фото: Astra

Втім, воював він недовго – українські військові дали прочухана канібалу. Він отримав травми щелепи та руки. Малишев повернувся до свого села Рахінка, про що повідомив сільський голова Федір Кадовба: "Я розмовляв з ним особисто. Позавчора я бачив його в магазині і ми привіталися".

Повідомляється, що вбивця планує повернутися на війну після того, як повністю вилікується.

Кремль вимагає, щоб усіх звільнених в'язнів, які брали участь у війні, вітали як "героїв" і вважали частиною "нової еліти" Росії.

Відомо, що на передовій Малишев зблизився з іншим звільненим засудженим, ґвалтівником і вбивцею, 38-річним Олександром Маслєнніковим.

Дмитро Малишев і Олександр Маслєнніков / Фото: Astra

Він використовував сокиру і м'ясорубку, щоб розчленувати і подрібнити тіла двох жінок, яких він запросив на піцу, а потім "згодував людське м'ясо собакам". За словами Малишева, вони боролися за Путіна, щоб "зберегти традиційні цінності Росії". Путін звільнив Маслєннікова достроково, за 18 з половиною років до закінчення терміну покарання.

Дмитро Малишев і Олександр Маслєнніков / Фото: Astra

Сотні засуджених, звільнених для участі у війні проти України, після повернення додому з військової служби знову опинилися за ґратами після скоєння нових злочинів.

Нагадаємо, 3-тя штурмова ефективно відпрацювала по армії РФ – уражені танк, 6 вантажівок і велоокупант. Ворогові надійшла чергова порція втрат.

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