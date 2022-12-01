ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів - Генштаб

Все ще існує загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об'єктах енергосистеми та критичної інфраструктури по всій території України.

За поточну добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітних ракетних систем окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 грудня.

Підтверджено, що підрозділи Сил оборони в попередні дні вдарили по концентрації живої сили ворога. У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області ворог втратив пораненими понад 230 осіб, знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів та склади боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Завдав 16 авіаударів, зокрема по населеному пункту Білогір'я Запорізької області, обстріляв мЛРС місто Херсон.

Все ще існує загроза нанесення ворогом ракетних ударів по об'єктах енергосистеми та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилася, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські удари по населеним пунктам Костобрів та Хрем'яч у Чернігівській області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краї снопілля в Сумській області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожою артилерією різних типів обстріляли райони населених пунктів Хур'їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Охірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

Ворог обороняється на Куп'янському та Лиманському напрямках. Обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населені пункти Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області; Стельмахівка, Мясожарівка, Макіївка та Площанка в Луганській області та Торське в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжить зосереджувати свої основні зусилля на проведенні наступальних операцій. Об'єкти в районах Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка, Білохорівка, Яковлівка, Соледарська, Бахмутська, Бахмутська, Залізне та Нью-Йорк Донецької області потрапили під вогонь танків та артилерії.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує намагатися покращити тактичне положення. Об'єкти в Авдіївці, Первомайському, Водяному, Веселе, Краснохорівці та Мар'їнки Донецької області постраждали від ворожого вогню з танків та артилерії різних типів.

Ворог веде оборонні дії на Новопавлівському напрямку. Зафіксовано обстріли окупантами Времівки, Великих Новосілок, Богоявленки, Парасковіївки, Золотої Ниви, Пречистівки, Вугледарської та Павлівської громад Донецької області.

Ворог також на обороні на Запорізькому напрямку. Здійснив артилерійські обстріли в районах Нікополя, Кам'янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки та Білогір'я в Запорізькій області та Ільлінки в Дніпропетровській області.

На Херсонському напрямку ворог захищає раніше окуповані лінії. Зокрема, під обстріл потрапили Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє тероризувати жителів міста Херсон артилерією.

Нагадаємо, окупанти виводять окремі підрозділи з Запоріжжя та готують евакуацію колаборантів.