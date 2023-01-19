ЗСУ завдали 21 авіаудар по окупантах і вразили 6 пунктів управління ворога: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом доби завдали 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 19 січня.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Що у Білорусі?

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, у Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі.

Ситуація на окремих напрямках

Ворог обстріляв з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки – Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни обстріляли із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник з танків та всіх типів артилерії обстріляв райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

Втрати окупанти

Загарбники і далі зазнають значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці на Луганщині, в місцевій лікарні перебуває понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих жителів окупованих територій Луганської області.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Раніше ізраїльський військовий історик Мартін ван Кревельд заявив, що "через два-три місяці" в Україні розпочнеться "великий бій".

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