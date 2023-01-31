ЗСУ завдали 9 авіаударів по окупантах, РФ атакує на 4 напрямках: головне зі зведення Генштабу

В Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом доби завдали 3 авіаційних та 3 ракетних ударів. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 31 січня.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Де окупанти наступають

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Ворог також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють раніше захоплені рубежі.

На Херсонському напрямку загарбники обстрілюють позиції наших підрозділів та цивільні об’єкти.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів Клюси, Містки, Гута-Студенецька, Леонівка Чернігівської області; Сопич, Волфине Сумської області та Леміщине Харківської області.

На Слобожанському напрямку росіяни не припиняють обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Стариця, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівське, Ковалівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема: Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів росіяни обстріляли райони 17 населених пунктів зокрема: Золота Балка, Берислав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Ситуація на окупованих територіях

Росіяни посили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на окупованих територіях Херсонської області. Так, російські війська обмежили в’їзд та виїзд з населеного пункту Улянівка, проводяться обшуки у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів.

У Донецьку серед військовослужбовців РФ та найманців ПВК "Вагнер" значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Це може бути пов’язане з відсутністю нормальних санітарно-гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили окупантів та 1 склад боєприпасів.

Раніше у ЗСУ розповіли, що окупанти намагаються перекрити трасу на Бахмут, якою йде забезпечення українських сил у місті. Також сьогодні росіяни потужно обстріляли житловий масив у Бахмуті. Внаслідок удару є загиблі і багато поранених.

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