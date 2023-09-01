ЗСУ завдали філігранного удару по складах окупантів на Донеччині (відео)

1 вересня Збройні сили України завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів окупантів, розташованих у Доломітному Донецької області.

Про це повідомили в Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області”, — йдеться у повідомленні.

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили про важкі бої на Східному напрямку. Зокрема, російські війська безперервно б'ють по позиціях ЗСУ. Росіяни на сході не відчувають "снарядного голоду".

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