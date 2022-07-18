"ЗСУ завдали окупантам істотних логістичних втрат": Зеленський розповів, що РФ складно утримувати позиції

Глава держави запевнив, що український прапор буде в усіх наших містах і селах.

Збройні Сили України змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захопленій території.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 18 липня.

"Крок за кроком ми просуваємося, ламаємо постачання для окупантів, виявляємо та знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час", – переконаний глава держави.

Зеленський закликав українців підтримувати тих співвітчизників, які залишилися в окупації.

"Поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства", – зазначив він.

Президент певен, з усіма окупованими населеними пунктами потрібно підтримувати інформаційний зв’язок – "настільки, наскільки це можливо".