ЗСУ завдали окупантам втрат під час ворожого наступу на Бахмутському напрямку

ЗСУ завдали окупантам втрат під час ворожого наступу на Бахмутському напрямку

Загарбники відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював війська ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії.

Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 15 червня.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював підрозділи ЗСУ із ствольної артилерії.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ розказав, що вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над тією українською територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України. Водночас Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

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