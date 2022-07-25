ЗСУ завдали окупантам значних втрат: в Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку

Неподалік Харкова російські окупанти обстрілюють населені пункти з танків, ствольної артилерії та реактивних систем.

Росіяни задіяли танки, ствольну та реактивні системи, щоб обстрілювати райони населених пунктів на Харківському напрямку.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.

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