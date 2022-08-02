ЗСУ завдали потужного ракетного удару по російських військових на Луганщині, окупанти приховують свої втрати

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області окупанти намагаються приховати втрати після ракетного удару українських військових.

Зазначається, в готелі "Красний Луч" було розміщено підрозділ окупаційних військ, по яких було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністертсва оборони України.

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"Після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За даними української розвідки, більшість поранених загарників було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Нагадаємо, Росія концентрує свої наступальні війська на півдні. Вйськовий експерт Олег Жданов назвав задум окупантів.

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