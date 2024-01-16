ЗСУ завдали потужного удару по позиціях десантно-штурмових військ РФ під Бахмутом - ISW

Українські війська завдали ударів по позиціях десантно-штурмових військ (ВДВ) Росії поблизу Бахмута. Вогонь повністю знищив позицію окупантів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни із посилання (ISW) на супутникові фото.

На кадрах, опублікованих 14 січня, видно, що позиція ВДВ у Донецькій області горить після українського удару. Російський солдат, якому вдалося вижити, скаржився, що удар знищив усе, включаючи боєприпаси, автомобіль та особисті документи.

Яка ситуація під Бахмутом

За даними американських аналітиків, під Бахмутом тривають позиційні бої. Пдтверджених територіальних змін у цьому районі не було. Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута біля Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського та Хромового;

на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Поблизу Бахмута дислокуються підрозділи 200-ї окремої морської піхотної бригади РФ.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень.

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