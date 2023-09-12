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ЗСУ завдали потужного удару по росіянах: відео вибухової хвилі шокує

ЗСУ завдали потужного удару по росіянах: відео вибухової хвилі шокує

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ завдали потужного удару по росіянах: відео вибухової хвилі шокує

Удар по окупантах / Скриншот з відео

Українські захисники вкотре влучно поцілили по російських окупантах.

Сили оборони України завдали потужного удару по позиціях росіян. Момент вдалося зафіксувати на відео.

Його показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

"Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори", - написав він.

За словами Сирського, по росіянах успішно відпрацювали бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Де саме відбулось влучання, командувач Сухопутних військ ЗСУ не сказав.

"Вміють красиво працювати. Слава героям", - додав Сирський.

ЗСУ завдали потужного удару по росіянах: відео

ЗСУ завдали потужного удару по росіянах: відео

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий рух опору та спецпризначенці ГУР "привітали" російських загарбників з "днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ" і запустили по них кілька безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
1696
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