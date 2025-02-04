ЗСУ розгромили пункт управління військ РФ, що координував наступальні дії

Повітряні Сили Збройних Сил України 3 лютого 2025 року провели успішну операцію, завдавши високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російських військ, розташованому в районі населеного пункту Новоіванівка.

Про це розповіли у пресслужбі Генерального штабу України.

Повідомляється, що за даними військових джерел, цей пункт управління використовувався для координації наступальних дій росіян на Курському напрямку, що має важливе стратегічне значення для просування військ РФ в Україні. Пункт розміщувався на території покинутої будівлі, що дозволяло мінімізувати ризики для цивільного населення під час операції.

Завдяки точності удару об'єкт зазнав значних пошкоджень, а російські війська понесли суттєві втрати серед особового складу. Військові ЗСУ відзначають, що ретельне планування операції й злагодженість дій дозволили не тільки досягти військової мети, але й знизити ризики для мирних жителів.

Нагадаємо, за грудень 2024 року на фронті було ліквідовано майже 50 тисяч російських окупантів. Це рекордний місяць за рік щодо знищення ворожих сил.

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