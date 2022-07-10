ЗСУ завдали удар по Чорнобаївці та знищили ще чотири склади боєприпасів - ОК "Південь"

Під час боїв на південному фронті ЗСУ ліквідували 58 окупантів та знищили військову техніку противника.

Упродовж суботи, 9 липня, українські військові на півдні України завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки і польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.

За попередніми підрахунками, упродовж 9 липня на південному фронті ЗСУ знищили:

58 окупантів;

2 гаубиці “Мста-Б”;

1 автоматизовану станцію постановки перешкод “Житель”;

3 одиниці броньованої та 12 - автомобільної техніки.

Також, знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

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Остаточні втрати противника - дорозвідуються.

Нагадаємо, на південному фронті російські військові намагаються не дозволити українським силам просунутися вглиб окупованих територій, відкриваючи вогонь по позиціях.

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