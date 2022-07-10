ЗСУ завдали удар по Чорнобаївці та знищили ще чотири склади боєприпасів - ОК "Південь"

Під час боїв на південному фронті ЗСУ ліквідували 58 окупантів та знищили військову техніку противника.
Упродовж суботи, 9 липня, українські військові на півдні України завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневих удари по командних пунктах, скупченню техніки і польовим складам боєприпасів противника в районі Чорнобаївки", - йдеться в повідомленні.
За попередніми підрахунками, упродовж 9 липня на південному фронті ЗСУ знищили:
- 58 окупантів;
- 2 гаубиці “Мста-Б”;
- 1 автоматизовану станцію постановки перешкод “Житель”;
- 3 одиниці броньованої та 12 - автомобільної техніки.
Також, знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.
Остаточні втрати противника - дорозвідуються.
Нагадаємо, на південному фронті російські військові намагаються не дозволити українським силам просунутися вглиб окупованих територій, відкриваючи вогонь по позиціях.
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