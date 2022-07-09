ЗСУ завдали ударів по складах з боєприпасами і казармах з росіянами, ворог призупинив наступ - Гайдай

Українські військові тримають оборону частини території Луганської області.
Голова регіону Сергій Гайдай каже, що після поразки кількох складів в окупованій частині Луганщини ворог навіть припинив наступальні дії.
Про це очільник регіону повідоми у Telegram-каналі.
"Наші захисники завдають досить потужної поразки ворогові як на тій частині Луганщини, яка перебувває під контролем України, так і в глибокому тилу ворога. Можу сказати, що настільки потужних ударів завдано по російських складах, по казармах з особовим складом, що вони навіть призупинили свої наступальні дії", - каже Гайдай.
За його словами, окупанти готують варіанти, за якими боєкомплекти будуть розміщувати у будівлях дитсадків та шкіл. Таким чином потім вони хочуть звинуватити Збройні сили України у розстрілі дитячих закладів.
"Луганщина бореться, і ми разом із нею. Ми й надалі допомагаємо нашим військовим усім, що потрібно, - від будівельних матеріалів до автотранспорту, швидко реагуємо, доставляємо. Ми постійно на зв'язку. Щоранку, як кажуть, звіряємо годинник", - зазначив голова Луганської ОВА.
Як повідомлялося, російська армія здійснює обстріли по всій лінії фронту у Луганській області - від Попасної до Кремінної. Окупацйні війська намагаються просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донеччини. Загарбники не залишають спроби увірватися вглиб Донецької області уздовж адмінмежі.
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