ЗСУ завдали ударів по восьми районах зосередження живої сили та військової техніки ворога – Генштаб

Окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних та 12 авіаударів по території України, здійснили більше 14 обстрілів з РСЗВ.

Триває двісті п’ятдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 7 листопада.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав чотирьох ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На яких напрямках найгарячіше

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй військову інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває перекидання підрозділів збройних сил РФ на територію республіки Білорусь для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ.

Зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя;

на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

Окупанти не припиняють мародерство та пограбування місцевих

Російські військовослужбовці не припиняють мародерство та пограбування місцевого населення та обʼєктів інфраструктури, триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на територію Російської Федерації.

Втрати окупантів

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року в місті Гола Пристань знищено запаси пального окупантів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогові дев'ять ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, станом на 7 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 76 460 осіб. Ще 530 російських військових ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Як полонених російських окупантів утримують у секретному таборі

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