ЗСУ завдали удару HIMARS по штабу морської піхоти РФ: які наслідки

Удар також зачепив ТЕЦ, газопровід та будівлі, де розміщувався особовий склад ЗС РФ.

Збройні сили України завдали точного удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти Росії у місті Льгов Курської області.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За даними російських ЗМІ, ракети влучили в район цукрового заводу, який, за попередніми даними, використовувався окупантами як штаб. Удар також зачепив ТЕЦ, газопровід та будівлі, де розміщувався особовий склад ЗС РФ.

Російські мілітарні канали повідомляють, що місце розташування штабу було відоме навіть місцевим жителям. “Про розташування штабу знала кожна собака", а морпіхи безтурботно знімали відео на тлі знака "Льгов".

Російські військові фотографувались на тлі знака "Льгов". / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, днями в Ростовській області РФ зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллерово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.