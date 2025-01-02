ЗСУ завдали удару по командному пункту росіян на Курщині – Генштаб

Збройні Сили України 2 січня здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар’їно, що в Курській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За інформацією Генштабу, під час удару було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.

"Ці вогневі ураження насамперед завдаються, щоб послабити здатність і бажання російської федерації здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ракета влучила в будинок культури в селі Іванівське, який використовували ворожі збройні сили. Значних втрат зазнала 810-та бригада РФ.

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