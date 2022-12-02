ЗСУ завдали удару по окупантах у Мелітопольському районі: "Стає пекельно гаряче"

Десятки ліквідованих та поранених загарбників везуть до лікарні.
Українські військові завдали удару по російських окупантах неподалік від села Терпіння в Мелітопольському районі, внаслідок чого ворог зазнав втрат.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі 2 грудня.
"На Мелітопольщині рашистам стає пекельно гаряче. Неподалік Терпіння окупанти отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" в міську лікарню", – йдеться в заяві Федорова.
Він також передав обіцянку від ЗСУ про те, що загарбникам буде ще гарячіше.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя інформував, що російські війська почали тікати з Пологів до Маріуполя, вивозячи майно з медзакладів.
За даними Генштабу ЗСУ на 1 грудня, окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.
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