ЗСУ завдали удару по окупантах у Мелітопольському районі: "Стає пекельно гаряче"

Десятки ліквідованих та поранених загарбників везуть до лікарні.

Українські військові завдали удару по російських окупантах неподалік від села Терпіння в Мелітопольському районі, внаслідок чого ворог зазнав втрат.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі 2 грудня.

"На Мелітопольщині рашистам стає пекельно гаряче. Неподалік Терпіння окупанти отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" в міську лікарню", – йдеться в заяві Федорова.

Він також передав обіцянку від ЗСУ про те, що загарбникам буде ще гарячіше.

Мапа з Telegram-каналу Івана Федорова

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя інформував, що російські війська почали тікати з Пологів до Маріуполя, вивозячи майно з медзакладів.

За даними Генштабу ЗСУ на 1 грудня, окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Зима на фронті: як до холодів готуються українські воїни - Олексій Гетьман

Читайте також: