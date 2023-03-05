ЗСУ завдали удару по збіговиську росіян на Кінбурнській косі: у повітря злетів склад, гармата і РСЗВ

ЗСУ завдали удару по окупантах на тимчасово захопленій Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - йдеться в повідомленні.

Під час відпрацювання операції проти зосередження російських військ та техніки на Лівобережжі, яка включала підтримку авіації Повітряних сил, вдалося ліквідувати щонайменше 18 окупантів, 3 одиниці озброєння та військової техніки. Остаточні результати ще дорозвідуються.

Нагадаємо, десантники показали, як знищують ворога за допомогою ударних дронів і розповіли "секрети" своєї тактики.

Читайте також: