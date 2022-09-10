ЗСУ завдали ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога - Генштаб

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Збройні сили України завдали ураження по майже 25 ворожих опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Про це у ранковому зведенні 10 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари - знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки", - йдеться у зведенні.

Також зазначається, що за минулу добу, в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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