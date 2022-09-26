ЗСУ завдали ураження трьом пунктам управління та трьом складам з боєприпасами окупантів - Генштаб

Протягом доби авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів.
Протягом доби українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 вересня.
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження трьох пунктів управління та трьох складів із боєприпасами російських окупантів.
Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів.
”Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів”, - повідомили у Генштабі і додали, що втрати ворога уточнюються.
Крім того, повідомляється, що ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.
Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін, оголосивши так звану "часткову мобілізацію", намагається не лише врятувати ситуацію на фронті, але й вирішити "етнічне питання" в національних республіках РФ.
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