ЗСУ завдали ураження трьом пунктам управління та трьом складам з боєприпасами окупантів - Генштаб

Протягом доби українські воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 26 вересня.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження трьох пунктів управління та трьох складів із боєприпасами російських окупантів.

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Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала близько 20 ударів.

”Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, позиції броньованої техніки та 5 позицій зенітних ракетних комплексів”, - повідомили у Генштабі і додали, що втрати ворога уточнюються.

Крім того, повідомляється, що ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін, оголосивши так звану "часткову мобілізацію", намагається не лише врятувати ситуацію на фронті, але й вирішити "етнічне питання" в національних республіках РФ.

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