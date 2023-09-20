Українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

Про це повідомили в телеграм-каналі “СтратКом”.

“Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

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