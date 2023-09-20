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ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів

Тимчасово окупований росіянами Крим / Фото: Жовта стрічка

Базувався командний пункт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

Про це повідомили в телеграм-каналі “СтратКом”.

“Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

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Дата публікації
Перегляди
257
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