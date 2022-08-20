ЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі, що у Запорізькій області, вночі 20 серпня пролунали потужні вибухи.

ЗСУ влучили в одну з російських військових баз, яку окупанти намагаються відновити в районі аеродрому.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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"Колаборанти одразу ж відзвітували перед "старшим братом", що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим йде досі. Однак, якщо в росармії таке ППО, ЗСУ точно дістануть їх якнайшвидше", – зазначив Федоров.

Від 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Вони разом із колаборантами знімають постановочні сюжети для російських телеканалів, влаштовують першотравневу демонстрацію та вивішують радянський прапор у центрі міста. Окрім пропаганди, в Мелітополі викрадають людей, грабують залишені квартири та розставляють блокпости. Наразі ЗСУ активно знищують російські війська у місті. В останні тижні в Мелітополі та населених пунктах, що розташовані неподалік, регулярно стаються вибухи в місцях скупчення військової техніки росіян.

Мінус один залізний міст поблизу Мелітополя - Іван Федоров

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