ЗСУ завдали втрат ворогу на півдні: знищено 30 окупантів, дві гармати, три човни та дві одиниці автобронетехніки

За минулу добу воїни ЗСУ знищили близько 30 окупантів, дві крупнокаліберні гармати, три човни, на яких ворог намагається маневрувати і висилати ДРГ, і дві одиниці автобронетехніки.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 8 липня.

Гуменюк повідомила, що наразі на Південному напрямку сили ворога спрямовані саме на недопущення просування ЗСУ.

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"Вони (російські війська – ред.) дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, збентежені і налякані на Дніпровському напрямку. Що стосується річки Дніпро вздовж лівого узбережжя, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, повноцінно повернутися, хоча намагаються там, де відійшла вода, облаштовуватися в новому бойовому порядку. Але це ускладнено, тому що і гуманітарна ситуація на цих територіях критична, процвітають кишкові інфекції, дуже складна ситуація з водопостачанням, з логістикою", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, підрозділи ворога, які там можуть ще розгортатися, виставляти свої позиції і гатити по правому берегу, мають дуже низький морально-психологічний дух і буквально занепад.

"Дуже складно їм залишатися на тих позиціях. Вони весь час намагаються повернутися на рубежі оборони, які вже облюбували під час "високої води" і усвідомили, що їм варто використовувати наступний рубіж оборони. І тут командування висуває знову вперед, де небезпечно на всіх фронтах, – повідомила речниця. – Але вони все таки повертаються і намагаються максимально сильно обстрілювати правий берег".

Нагадаємо, росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників. Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року ліквідували близько 233 тисяч 440 російських загарбників.