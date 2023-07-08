ЗСУ завдали втрат ворогу на півдні: знищено 30 окупантів, дві гармати, три човни та дві одиниці автобронетехніки

Наразі на Південному напрямку сили ворога спрямовані саме на недопущення просування ЗСУ.
За минулу добу воїни ЗСУ знищили близько 30 окупантів, дві крупнокаліберні гармати, три човни, на яких ворог намагається маневрувати і висилати ДРГ, і дві одиниці автобронетехніки.
Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 8 липня.
Гуменюк повідомила, що наразі на Південному напрямку сили ворога спрямовані саме на недопущення просування ЗСУ.
"Вони (російські війська – ред.) дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, збентежені і налякані на Дніпровському напрямку. Що стосується річки Дніпро вздовж лівого узбережжя, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, повноцінно повернутися, хоча намагаються там, де відійшла вода, облаштовуватися в новому бойовому порядку. Але це ускладнено, тому що і гуманітарна ситуація на цих територіях критична, процвітають кишкові інфекції, дуже складна ситуація з водопостачанням, з логістикою", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, підрозділи ворога, які там можуть ще розгортатися, виставляти свої позиції і гатити по правому берегу, мають дуже низький морально-психологічний дух і буквально занепад.
"Дуже складно їм залишатися на тих позиціях. Вони весь час намагаються повернутися на рубежі оборони, які вже облюбували під час "високої води" і усвідомили, що їм варто використовувати наступний рубіж оборони. І тут командування висуває знову вперед, де небезпечно на всіх фронтах, – повідомила речниця. – Але вони все таки повертаються і намагаються максимально сильно обстрілювати правий берег".
Нагадаємо, росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 630 російських загарбників. Сили оборони України від 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року ліквідували близько 233 тисяч 440 російських загарбників.
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