ЗСУ завдали значних втрат противникові авіаційними та ракетно-зенітними ударами на півдні України

За добу російські окупанти у південних областях України втратили літак, безпілотник та чимало іншої військової техніки.
У вівторок, 19 липня, на південному фронті оборони авіаційними та ракетно-зенітними ударами по скупченню російських окупантів ЗСУ завдали втрат ворогові у живій силі та техніці.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Пара штурмовиків ЗСУ завдала ракетного удару по складу боєприпасів та скупченню техніки росіян у районі Снігурівки, а пара гелікоптерів Мі-24 атакувала скупчення окупантів в районі Любомирівки у Миколаївській області.
Вертолітні пари ЗСУ завдали удар по ворогові в районі Хрещенівки та Ольгіно Херсонської області, частково знищено мінометну батарею.
Пара українських штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніці та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" біля Давидового Броду та Тернових Подів.
Увечері штурмовики парами вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник – по опорному пункту супротивника неподалік.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.
За добу підтверджені втрати російських окупантів на півдні України склали:
- 41 військовий;
- 1 літак Су-35;
- 1 безпілотник-розвідник;
- 3 РСЗВ "Град";
- 3 гаубиці "Мста-Б" та 1 "Гвоздика";
- 1 автомобіль зв'язку та 2 звичайні;
- 1 польовий артилерійський склад у районі Брускінського.
Нагадаємо, у Запорізькій області заручниками російських окупантів стали понад 400 людей, серед них - працівники Запорізької атомної електростанції та представники влади. Їхні викрадачі вимагають за них викуп.
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