ЗСУ завдали значних втрат противникові авіаційними та ракетно-зенітними ударами на півдні України

За добу російські окупанти у південних областях України втратили літак, безпілотник та чимало іншої військової техніки.

У вівторок, 19 липня, на південному фронті оборони авіаційними та ракетно-зенітними ударами по скупченню російських окупантів ЗСУ завдали втрат ворогові у живій силі та техніці.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Пара штурмовиків ЗСУ завдала ракетного удару по складу боєприпасів та скупченню техніки росіян у районі Снігурівки, а пара гелікоптерів Мі-24 атакувала скупчення окупантів в районі Любомирівки у Миколаївській області.

Вертолітні пари ЗСУ завдали удар по ворогові в районі Хрещенівки та Ольгіно Херсонської області, частково знищено мінометну батарею.

Пара українських штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніці та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" біля Давидового Броду та Тернових Подів.

Увечері штурмовики парами вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник – по опорному пункту супротивника неподалік.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

За добу підтверджені втрати російських окупантів на півдні України склали:

41 військовий;

1 літак Су-35;

1 безпілотник-розвідник;

3 РСЗВ "Град";

3 гаубиці "Мста-Б" та 1 "Гвоздика";

1 автомобіль зв'язку та 2 звичайні;

1 польовий артилерійський склад у районі Брускінського.

Нагадаємо, у Запорізькій області заручниками російських окупантів стали понад 400 людей, серед них - працівники Запорізької атомної електростанції та представники влади. Їхні викрадачі вимагають за них викуп.

Зафіксували вже 22 тисячі воєнних злочинів, скоєних рашистами в Україні

Читайте також: