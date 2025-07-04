ЗСУ завдали нищівних ударів по командних пунктах російської армії - що відомо

ЗСУ вразили кмандніпункти росіян / © ТСН

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У четвер, 3 липня, українські захисники вдруге за поточний тиждень завдали влучного удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Крім того, було уражено командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії, розташований на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Точні удари та руйнування системи управління росіян

Втрати особового складу та техніки противника наразі уточнюються. У Генштабі наголосили, що постійні високоточні удари українських військ значно знижують здатність російського окупаційного контингенту планувати та проводити військові операції в регіоні.

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«Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу», — зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Сили оборони України підтвердили своє рішуче налаштування продовжувати послідовно руйнувати систему управління армії агресора до повного виведення російських військ з суверенної території України та відновлення справедливого й тривалого миру.

Нагадаємо, в РФ помітили перші ознаки гострої нестачі солдатів для ведення війни. Росармія зіткнулася з гострою нестачею контрактників, що змушує Кремль йти на відчайдушні кроки для поповнення втрат.