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- Війна
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ЗСУ завдали потужного удару по військових складах на Курщині: який результат
Знищення цього об’єкту суттєво знижує військовий потенціал РФ на Сумському напрямку.
У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався окупанами в Озерах Курської області.
Про це передає пресслужба Генштабу ЗСУ.
У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі дронів та ремонтники.
«Знищення цього об’єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку», — йдеться в повідомленні.
Генштаб запевняє, що ЗСУ завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення і знищують елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові Зеленському про ситуацію у Курській і Бєлгородській областях РФ.