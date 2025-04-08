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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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98
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ЗСУ завдали потужного удару по військових складах на Курщині: який результат

Знищення цього об’єкту суттєво знижує військовий потенціал РФ на Сумському напрямку.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ЗСУ завдали удару по комплексу складів ворога. Фото ілюстративне

ЗСУ завдали удару по комплексу складів ворога. Фото ілюстративне / © Facebook/Київська міська адміністрація

У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався окупанами в Озерах Курської області.

Про це передає пресслужба Генштабу ЗСУ.

У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі дронів та ремонтники.

«Знищення цього об’єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку», — йдеться в повідомленні.

Генштаб запевняє, що ЗСУ завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення і знищують елементи військової інфраструктури ворога до припинення ним збройної агресії.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президентові Зеленському про ситуацію у Курській і Бєлгородській областях РФ.

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