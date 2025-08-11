- Дата публікації
ЗСУ завдали високоточного удару по штабу армії РФ: кого ліквідували
ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Донеччині.
Українські Сили оборони нещодавно знищили пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За попередньою інформацією, внаслідок удару високоточною зброєю ліквідовано командира бригади з позивним «Днєпр» та п’ятьох оперативних співробітників. Деталі щодо наслідків ураження уточнюються.
Нагадаємо, Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка в Сумській області від російських окупантів.
В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.