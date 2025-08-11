ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
694
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ завдали високоточного удару по штабу армії РФ: кого ліквідували

ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

Українські Сили оборони нещодавно знищили пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, внаслідок удару високоточною зброєю ліквідовано командира бригади з позивним «Днєпр» та п’ятьох оперативних співробітників. Деталі щодо наслідків ураження уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили населений пункт Безсалівка в Сумській області від російських окупантів.

В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Під час бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie