ЗСУ завдають окупантам великих втрат завдяки західній артилерії - Reuters

Українські військові завдають великої шкоди російським загарбникам на околицях окупованого Бахмута за допомогою західної зброї.

Про це інформує Reuters з посиланням на українських командирів.

У матеріалі видання зазначається що українські військові високо оцінили роботу гаубиць калібру 155-мм, які надали Сполучені Штати та інші союзники по НАТО.

Командир одного з підрозділів Олександр заявив, що українські військові покладають великі сподівання на важку артилерію, включно з самохідними артилерійськими установками Krab польського виробництва і М109 американського виробництва.

"Навіть одна гармата може повністю переломити ситуацію. Однією такою гарматою можна зупинити атаку. Головне — цілитися куди потрібно. Вони [росіяни] ненавидять нашу техніку. Це те, що ми отримуємо з наших перехоплень. Ми чуємо, що ми продовжуємо приносити їм пекло, і вони продовжують дивуватися, скільки в нас залишилося боєприпасів", — сказав військовий.

Українські військові заявили, що звільнення Кліщіївки та сусідньої Андріївки — це сходинки до звільнення Бахмута, який росіяни захопили після кілько місяців запеклих боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України до кінця 2023 року можуть частинами увійти до Криму чи вийти на Перекоп.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що зараз українцям не можна "видихати".

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