ЗСУ заявляють про активізацію росіян на одному з напрямків: де стало гаряче

На Таврійському напрямку стає гарячою нова ділянка фронту - це Оріхівський напрямок. Там окупанти РФ намагаються зрізати Роботинський відступ.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Звертаю увагу, що гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ", - наголосив він.

З його слів, наразі на цій ділянці фронту загарбники розвивають активність подібно до тієї, яку намагалися вести в лютому, але її було зупинено. Протягом минулої доби було зафіксовано 16 атак ворога - західніше села Вербове та в районі села Роботине. До слова, у попередні тижні там фіксували три-п'ять атак, а іноді взагалі росіяни не вели штурмових дій.

"Зараз він (ворог - Ред.) там чинить якісь нові наступальні спроби. Що більше ворог наступає - то більше ми знищуємо його живої сили й техніки", - наголосив Лиховій.

Лиховій додав, що на Запорізькому напрямку ворог намагається наступати квадроциклами.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляли, що російські окупанти намагаються просунутися до Часового Яру на Донеччині. Ситуація на Бахмутському напрямку доволі напружена, адже російські окупанти застосовують більше сил.

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