ЗСУ заявляють про "потужний ривок" РФ на Часів Яр: чим небезпечне захоплення міста

Окупанти не шкодують зусиль у своїх намаганнях просуватися далі.

Російська окупаційна армія робить "потужний ривок" на Часів Яр на Донеччині. Загарбники акумулюють свої сили на сході України.

Про це заявив в ефірі керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" "Радіо Свобода" Ілля Євлаш.

За його словами, РФ розглядають це місто як ключовий для подовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти не шкодують зусиль та шукають слабкі місця, наголошує Євлаш. За навіть найменшої нагоди десь прорвати оборону - "окупанти посилюють свої угруповання і вдаються до штурмових дій".

"Станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для подовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. Звичайно, що основна ціль в Донецькій області –- це Краматорсько-Слов’янська агломерація", - розповів військовий.

Поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. Тут є протитанкові і протипіхотні мінні поля, насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", - наголосив Євлаш.

Нагадаємо, росіяни далі просуваються біля Авдіївки на Донеччині та навіть захопили кілька населених пунктів у цьому районі.

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