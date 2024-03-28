ЗСУ зайняли вигідніші позиції на Авдіївському напрямку: у третій ОШБр описали ситуацію там

Російські війська намагаються тиснути в напрямку Бердичів, але зараз лінія фронту є більш-менш стабільною.

На Авдіївському напрямку тривають бої, але їхній градус останнім часом дещо знизився. Російські війська намагаються зробити все для свого певного успіху, але ситуація контрольована ЗСУ і захисники зайняли вигідніші позиції.

Про це розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, повідомляє "24 канал".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Кудряшов зазначив, що третя штурмова та інші бригади, які працюють на Авдіївському напрямку, не лише не дали змогу противнику втілити його плани, а й завдали та продовжують завдавати доволі сильних ударів по російській піхоті, техніці і робити все, щоб знищувати ворога.

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Майор ЗСУ повідомив, що останнім часом градус боїв на Авдіївському відрізку фронту дещо знизився, але російські війська продовжують постійно застосовувати піхоту для штурмових дій.

Так, загарбники тиснуть на усіх смугах відповідальності третьої штурмової бригади, застосовують нічні дрони, FPV-дрони, велику кількість артилерії. Водночас ситуація зараз є повністю контрольованою Збройними силами України.

Росіяни намагаються тиснути в напрямку Бердичів

Російські війська захопили населені пункти Тоненьке та Орлівку, і намагаються тиснути в напрямку Бердичів. За словами Кудряшова, зараз лінія фронту є більш-менш стабільною. Українські війська змогли вдало розмістити всі вогневі засоби ураження.

"Є певні плюси в застосування артилерії, тому що під час наступу на Авдіївському напрямку наша артилерія не могла відпрацьовувати, вести контрбатарейну боротьбу на сто відсотків. Зараз ця ситуація виправлена, але не в сенсі кількості боєприпасів до артилерійських засобів, але це вже інша історія", – розповів заступник командира третьої штурмової бригади.

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Він також повідомив, що ворог зараз перебуває у вигідномому становищі з погляду кількості людського ресурсу. В окупантів також є перевага щодо панівних висот, зокрема в Авдіївці. Це допомагає ворогу вдаліше застосовувати дрони і стежити за переднім краєм.

Де ЗСУ мають перевагу на Авдіївському напрямку

Кудряшов зауважив, що Авдіївський напрямок пронизаний різними водоймами, і саме вони допомогли українським силам зафіксувати вигідніші оборонні позиції.

Так, оборонна лінія ЗСУ в районі Семенівки та Орлівки розташована по водній гладі, що ускладнює можливість ворога проводити штурмові дії. Окупанти змушені робити тимчасові переправи. Навіть траплялося, що ворожа піхота власноруч намагалася перепливти водойми.

"Якщо ми дивимося на тактичну ситуацію, то ці позиції в нас більш вигідні, ніж позиції ворога", – оцінив майор.

Нагадаємо, раніше командир батальйону безпілотників третьої ОШБр Вадим Мазевич повідомив, що на Авдіївському напрямку з'явилися нові підрозділи росіян, які використовують іншу тактику ведення бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Біля Авдіївки росіяни змінили тактику! Підходять до українців впритул

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