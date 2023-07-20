ЗСУ зазнали успіху на півдні, а окупанти намагаються відновити втрачене положення

Українські війська мали успіх на кількох напрямках півдня, а російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Приютного.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив на брифінгу 20 липня.

Так, Сили оборони України мали успіх на напрямках Мала Токмачка-Вербове та Новоданилівка-Роботине. Захисники закріплюються там на досягнутих рубежах.

Також читайте Експерт розповів, коли ЗСУ активізують контрнаступ на півдні

"Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного", – сказав Ковальов.

Він зазначив, що російські загарбники чинять потужний спротив, переміщують свої підрозділи та застосовують резерви.

Ситуація на фронті 20 липня

За інформацією від Генштабу на ранок 20 липня, ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку та відбили ворожі атаки на Авдіївському напрямку. На Мар’їнському напрямку захисники стримують наступ окупантів, а на Мелітопольському та Бердянському – продовжують контрнаступальну операцію. Водночас загарбники намагаються завадити просуванню Сил оборони України на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Водночас в Інституті вивчення війни повідомили, що окупанти відступають на південь від Бахмута без можливості повернути втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Додамо, російські втрати на 20 липня становлять 240 010 бійців. Так, протягом попередньої доби було ліквідовано 530 ворожих солдатів і десятки їхнього озброєння й техніки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Що насправді відбувається під Бахмутом, Лиманом та Куп'янськом | Олег Жданов"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.