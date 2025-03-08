ЗСУ зазнають великих втрат: Time шокувало, чим обернулася заборона США на передавання розвідданих

Через рішення Сполучених Штатів Америки призупинити передавання військової розвідувальної інформації Україні - армія Росії просунулася вздовж критичної частини фронту. Ба більше - це призвело до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні.

Про це повідомляє видання Time з посиланням на високопоставлених західних і українських чиновників, а також військових офіцерів.

Втрати ЗСУ

"В результаті цієї паузи є сотні загиблих українців. Найбільша проблема - моральний дух", - сказав один з офіцерів у коментарі Time.

З його слів, українські військові залишаються воювати без деяких із своїх найкращих систем озброєння не внаслідок російських атак, а через відступ Штатів. Це справді створює перевагу для ворога на передовій, наголосив він.

Видання пише, що дії Вашингтона послабили переговорну позицію українського президента Володимира Зеленського. Крім того, найгостріше зупинка розвідданих вплинула на ЗСУ в Курській області, де вони намагаються втримати смугу території, захоплену під час наступу минулого року.

Зазначається, що Зеленський розглядає цей регіон РФ як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета – обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією.

Погіршення ситуації на Курщині

США припинили обмін даними розвідки, а росіяни швидко просунулися в Курську, прагнучи перекрити українські лінії постачання в регіон, за даними військових офіцерів і свіжими картами поля бою. За словами вспівзасновника DeepState Романа Погорілого, "я кщо ми нічого не зробимо, це матиме величезні наслідки. Основна лінія постачання українських військ, що діють у Курську, зараз "піддається постійним атакам", а тому "по ній неможливо нормально пересуватися" , додав він.

Джерело в уряді Зеленського підтвердило, що операції в Курській області найбільше постраждали через втрату доступу до розвідданих США.

"Не тільки на Курщині, а на всій території Росії зараз є проблеми", - розповів неназваний урядовець.

Крім того, українці втратили здатність виявляти наближення російських бомбардувальників та інших військових літаків під час зльоту всередині Росії. Тепер Україна має менше часу, щоб попередити цивільне населення та військових про ризик наближення авіаудару чи ракети.

Погіршення ситуації з ударами по РФ

Втрата американської розвідки також вплинула на здатність українських військ завдавати ударів на дальній і середній відстані по російських цілях. Деякі з цих ударів були завдані останніми роками з використанням американської зброї, відомої як високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS.

Без доступу до інформації з американських супутників ці можливості були понівечені. Навіть Maxar Technologies, приватна компанія космічних технологій зі штаб-квартирою в Колорадо, припинила надсилати Україні зображення зі своїх супутників, за словами двох українських військових, знайомих із ситуацією. Українські сили часто використовували супутникові знімки з Maxar для планування дальніх ударів по Росії.

Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи» в системі, яку уряд використовує для надання доступу до комерційних супутникових знімків.

"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних", - йдеться в повідомленні Maxa.

Почуття покинутості українців посилюється тим, що група західних "партнерів", які допомагали отримувати та обробляти дані супутникової розвідки у штабі військ у Києві, відійшла, каже джерело, близьке до українського Генштабу.

"Нікого не залишилося", сказав він, відмовляючись уточнити, яких "партнерів" він мав на увазі.

Нагадаємо, однопартійці президента США Дональда Трампа вимагають відновити допомогу Україні. Надто тривала пауза у постачанні зброї та боєприпасів може мати не лише руйнівні наслідки для бойових можливостей ЗСУ, а й підірве її позицію на переговорах із агресоркою Росією.

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