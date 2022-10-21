ЗСУ зберігають ініціативу: Зеленський - про успіхи контрнаступу на півдні та сході

Також Зеленський відзначив чотири бригади, які міцно захищають та боронять Україну від окупантів.

Український президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ успішно проводять деокупацію півдня та сходу від ворогів та зберігають ініціативу на полі бою.

Про це глава держав розповів у традиційному відеозверненні 21 жовтня.

"Сьогодні протягом дня повітряна тривога оголошувалася в більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України тривають активні бойові дії. Наші Збройні сили зберігають ініціативу", - сказав політик.

Окрім цього, Зеленський відзначив чотири бригади, які міцно захищають та боронять Україну від окупантів. Це:

бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, воїни 60-ї окремої піхотної бригади, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за вмілі та продумані дії при знищенні ворога на Східному напрямку. Дякую й воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки від початку жовтня бійці "шістдесятки" "затрофеїли" понад 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати "Гіацинт". Уся ця зброя обов’язково допоможе звільненню нашої землі.

Дякую також бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки та боєзапасу. Також дякую воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів", - щиро подякував український президент.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Відомо, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ. Про це повідомили в Офісі президента.

В ОК "Південь" зауважили, що російські військові в районі окупованого Херсона під натиском ЗСУ намагаються перебазуватися з правого на лівий берег Дніпра. Втім, окупанти не припиняють сіяти пропаганду та звинувачувати Україну в тому, що зробили самі.

Аби прикрити майбутній відступ, російські війська замінували та можуть підірвати Каховську ГЕС, поінформував український президент Володимир Зеленський. Через техногенну катастрофу, яка може статися в разі підриву дамби, Київ вимагає негайно направити на Каховську ГЕС міжнародну місію спостерігачів.

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