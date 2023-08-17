ЗСУ збили другий за ранок російський вертоліт "Алігатор" Ка-52

Вартість одного "Алігатор" становить $16 млн.
Воїни 47-ї окремої механізованої бригади у районі Роботиного Запорізької області із ПЗРК збили ворожий вертоліт "Алігатор" Ка-52.
Про це повідомила пресслужба бригади на сторінці у фейсбуці.
Зазначається, що орієнтовно о 07:40 17 серпня вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор" і лише одним пуском із ПЗРК збила ціль.
На рахунку цієї бригади - це вже восьмий приземлений Ка-52 ворога. Вартість одного такого – $16 млн.
Нагадаємо, у четвер, 17 серпня, українські військові збили ворожий ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Бахмутському напрямку.
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