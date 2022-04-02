ЗСУ збили новенький вертоліт ворога, він майже повністю вцілів

Ймовірно, йдеться про російський Ка-52 "Алігатор".
Бійці Сил оборони України збили новенький російський вертоліт. Відтепер, повітряне судно після ремонту може слугувати для української армії.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Історичне фото: вояки Руху опору ССО оглядають російський вертоліт, збитий бійцями Сил оборони України. На одного півня рашистів стало менше! Працюємо!", - підписали допис.
Раніше повідомляли, що РФ змінила тактику ведення бойових дій у небі і зосередила основну активність на сході України.
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