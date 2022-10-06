ЗСУ збили п'ять безпілотників Росії: серед них Mohajer-6, Shahed-136 та "Орлан-10"

Збройні сили України 6 жовтня збили п'ять безпілотників, які запустили російські окупанти, серед них: Mohajer-6, Shahed-136 та "Орлан-10".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники повідомили, що ЗСУ від 15:00 до 20:00 збили п'ять російських безпілотників, зокрема:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс Mohajer- 6;

один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";

три іранських БпЛА-камікадзе Shahed-136.

У ЗСУ наголосили, що російські дрони вдалось збити завдяки спільним зусиллям повітряних командувань "Захід", "Південь" та "Центр".

Атака України іранськими дронами

Російські окупанти все частіше атакують Україну іранськими дронами, оскільки у них можуть бути проблеми з ракетами. Так, у ніч проти 6 жовтня ЗСУ збили 9 іранських дронів.

Також окупанти атакували іранськими дронами місто Біла Церква на Київщині. Через це там виникли пожежі.

Наразі точно не відомо, скільки дронів Іран передав Росії, оскільки влада цієї країни вперто заперечує свою співпрацю з державою-агресоркою.

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