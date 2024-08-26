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ЗСУ збили ракету на межі Закарпаття та Львівщини (відео)

ЗСУ збили ракету на межі Закарпаття та Львівщини (відео)

ЗСУ збили ракету на межі Закарпаття та Львівщини (відео)

Бійці ЗСУ збили російську крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей / Скриншот з відео

Ворожу ціль збив закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон.

Бійці ЗСУ збили російську крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей 26 серпня. Цей момент вони зняли на відео.

Відповідний ролик у Мережі поширив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Микита повідомив, що закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збив крилату ракету на межі зі Львівською областю. Ворожа ціль прямувала до закарпатського регіону.

"Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя! Ми пишаємося! Закарпаття пишається!" – написав голова ОВА.

ЗСУ показали, як збири ракету на межі Закарпаття та Львівщини

ЗСУ показали, як збири ракету на межі Закарпаття та Львівщини

Нагадаємо, під час ракетно-дронової атаки по Україні росіяни атакували енергетичні об’єкти на Львівщині. У місті та області виникли перебої зі світлом.

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