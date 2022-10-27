ЗСУ збили російські гелікоптер і літак, а також знищили склади боєприпасів окупантів - Генштаб

Українські сили протягом доби, 27 жовтня, збили гелікоптер та літак військ Російської Федерації, попередньо, Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 27 жовтня.

Вказується, що за добу авіація Сил оборони 14 разів ударила по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів. Також підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер і літак. За попередньою інформацією, йдеться про Ка-52 “Алігатор” та штурмовик Су-25.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника в Херсонській області.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів. Загалом станом на ранок 27 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу РФ сягають близько 69 220 осіб.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у Сватівському районі українські захисники знищили казарму з окупантами. За його даними, вдалося ліквідували не менше 60 російських солдатів.

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