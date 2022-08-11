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ЗСУ збили дві російські ракети, які окупанти випустили з акваторії Чорного моря

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ЗСУ збили дві російські ракети, які окупанти випустили з акваторії Чорного моря

Фото: ВМС ЗС України

Українські захисники 11 серпня збили дві ворожі крилаті ракети.

Ракети "Каліб" окупанти випустили з акваторії Чорного моря, їх збили ЗСУ на Харківщині. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

"11 серпня, на Харківщині, близько 13.30, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що у цей час в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. 

Нагадаємо, військові розповіли, скільки ворожих кораблів у Чорному морі можуть нести ракети типу "Калібр".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4331
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