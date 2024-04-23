ЗСУ збили російський бомбардувальник Ту-22МЗ: чи змінилася активність ворога

Після збиття літака стратегічної авіації Ту-22М3, який атакував Україну ракетами, російські війська зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це під час телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Після збиття Ту-22М3 росіяни дещо зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів, а також після того як нам вдалося розрядити їхні пункти управління на території тимчасово окупованого Криму, різні радіолокаційні станції - дещо зменшилася кількість застосування тактичної авіації біля цих акваторій", - розповів представник ЗСУ

Втім, наголошує Євлаш, росіяни надалі продовжують застосовувати авіацію, КАБи, керовані авіаційні ракети.

"Ми продовжуємо всіма наявними засобами, які є в підпорядкуванні Повітряних сил, боротися із загрозами і чекаємо на підтримку наших партнерів", - заявив Ілля Євлаш.

Збиття бомбардувальника Ту-22М3

19 квітня у Ставропольському краї Росії розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Збиття цього бомбардувальника - операція ГУР України. Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 км від України.

Своєю чергою, в Повітряних силах наголошували, що падіння російського стратегічного бомбардувальника - це певним чином вендета за обстріли українських міст. Зокрема, за атаку на Дніпро 19 квітня. У місті загинуло троє осіб.

Слід зауважити, що це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні. Борт є носієм крилатих ракет типу Х-22, якими ворог атакує мирні українські міста.

Читайте також: