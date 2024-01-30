ЗСУ збили російський літак і добряче віддухопелили ворога на фронті: які втрати

Генштаб ЗСУ вніс російський літак до своєї статистики про ворожі втрати на фронті.

ЗСУ ліквідували на фронті ще 980 російських окупантів протягом доби 29 січня, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати російських військ у війні проти України на 30 січня сягають 38 4140 бійців убитими і пораненими.

Втрати ворога на 30 січня 2024 року

Загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять:

Особовий склад ‒ близько 384140 (+960) осіб,

танки ‒ 6300 (+10),

бойові броньовані машини ‒ 11725 (+29),

артилерійські системи – 9144 (+31),

РСЗВ – 972 (+0),

засоби ППО ‒ 663 (+3),

літаки – 332 (+1),

гелікоптери – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі/катери ‒ 23 (+0),

підводні човни ¬– 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 12191 (+42),

спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).

Втрати РФ у війні на 30 січня 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

До слова, за даними британської розвідки, від початку повномасштабної війни Сухопутні війська РФ втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових бронемашин.

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