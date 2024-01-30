ЗСУ збили російський літак і добряче віддухопелили ворога на фронті: які втрати

Генштаб ЗСУ вніс російський літак до своєї статистики про ворожі втрати на фронті.
ЗСУ ліквідували на фронті ще 980 російських окупантів протягом доби 29 січня, а також знищили десятки одиниць ворожого озброєння і військової техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати російських військ у війні проти України на 30 січня сягають 38 4140 бійців убитими і пораненими.
Втрати ворога на 30 січня 2024 року
Загальні бойові втрати РФ орієнтовно становлять:
- Особовий склад ‒ близько 384140 (+960) осіб,
- танки ‒ 6300 (+10),
- бойові броньовані машини ‒ 11725 (+29),
- артилерійські системи – 9144 (+31),
- РСЗВ – 972 (+0),
- засоби ППО ‒ 663 (+3),
- літаки – 332 (+1),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
- кораблі/катери ‒ 23 (+0),
- підводні човни ¬– 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 12191 (+42),
- спеціальна техніка ‒ 1448 (+5).
До слова, за даними британської розвідки, від початку повномасштабної війни Сухопутні війська РФ втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових бронемашин.
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