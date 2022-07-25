ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, який коштує 16 млн доларів

Збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Ворожий вертоліт збили з ПЗРК "Ігла". Його вартість становить 16 млн доларів.
Про це повідомляє 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.
"Січеславські десантники влучним пострілом з ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52. Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські десантники 24 липня збили ворожий штурмовик Су-25. Українські захисники збили з переносного зенітно-ракетного комплексу броньований російський літак Су-25.
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