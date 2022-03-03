ЗСУ збили російський винищувач СУ-34 над Волновахою (фото)

Мінус один.

Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха на Донеччині збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це 3 березня повідомили у штабі ООС.



Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

"Слава Україні! Ми переможемо!" - наголосили українські захисники.