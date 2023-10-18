ЗСУ збили ще один літак окупантів — четвертий за кілька днів

Українські воїни збили четвертий літак росіян за останній тиждень.

На Таврійському напрямку Сили оборони України збили ще один російський літак Су-25.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

"Є збиття ще одного літака окупантів Су-25 на Таврійському напрямку", – написав Назаров у своєму Telegram.

Слід додати, що цей штурмовик став не першим літаком, який Росія втратила за останній тиждень. За останні дні українські воїни приземлили ще три російські "пташки".

Так, командувач угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що на Донеччині воїни "Таврії" за тиждень знищили три ворожих штурмовики Су-25.

Крім того, напередодні Україна завдала потужного удару по тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. За словами росіян, ця атака стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій;

спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах;

пускова установка ППО;

склад боєприпасів;

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

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