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ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро

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ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Падіння уламків спричинило пожежі.

ЗСУ у ніч проти 3 вересня збили у Дніпровському районі усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро", - написав він.

Очільник області також додав, що падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
943
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