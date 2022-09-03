ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро

ЗСУ у ніч проти 3 вересня збили у Дніпровському районі усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро", - написав він.

Очільник області також додав, що падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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